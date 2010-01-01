Автоклав Булат

Универсальный автоклав с зажимами от срыва крышек. Не требует преднакачки. Для готовки впрок и на каждый день.

Характеристики:

Корпус из медицинской сталь AISI 304

Прочность бака — 3 атмосферы

2 способа готовки: на воде и на пару

2 режима работы: на плите и от сети

В комплекте — зажимы от срыва крышек

Автоклав совместим с набором для копчения и насадкой-дистиллятором, поэтому подходит для готовки копчёностей и крепких напитков. Аксессуары в комплект не входят.