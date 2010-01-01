Пресс Сок

Проверенная рабочая модель с рычажным домкратом. Усилие - 2 т.

Характеристики:

  • Скорость отжима - до 30 л/час
  • Бункер из пищевой нержавеющей стали
  • Объем 6, 10 и 15 л

100% холодный отжим - витамины сохраняются, сок не окисляется.

13 500 руб.

9 990 руб.

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Пресс Бутылочный

Мощный пресс с гидравлическим бутылочным домкратом. Усилие - 5 т.

Характеристики:

  • Скорость отжима - до 80 л/час
  • Пищевая нержавеющая сталь AISI 304
  • Объем 10 и 20 л

Для садоводов, дачников и виноделов. Банка 3 л - за 4 мин!

15 000 руб.

13 850 руб.

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Гидропресс

Премиальная линейка прессов. Суммарное давление 15 т - отжим без потерь, мезга сухая с первого раз.

Характеристики:

  • Максимальная скорость отжима - 120 л/час
  • Спускной клапан 2 атм - безопасность и контроль
  • Объем 35 и 70 л

Гидропресс избавит вас от работы. Вода давит сок, а вы - отдыхаете!

38 990 руб.

41 990 руб.

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Трубогиб Удачный

Универсальная линейка трубогибов. Гладкий прокат без смещения и заломов.

Характеристики:

  • Корпус из железа толщиной 6 мм
  • Закалённые током валы и звездочки цепи
  • Сгибаемость профиля до 60x40x3
  • Сгибаемость круглой трубы ⌀48 мм
  • Цепная прокатка — вдвое быстрее

Книга с чертежами и инструкциями - в подарок.

10 700 руб.

6 990 руб.

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модель 2021 года

Автоклав Булат

Универсальный автоклав с зажимами от срыва крышек. Не требует преднакачки. Для готовки впрок и на каждый день.

Характеристики:

  • Корпус из медицинской сталь AISI 304
  • Прочность бака — 3 атмосферы
  • 2 способа готовки: на воде и на пару
  • 2 режима работы: на плите и от сети
  • В комплекте — зажимы от срыва крышек

Автоклав совместим с набором для копчения и насадкой-дистиллятором, поэтому подходит для готовки копчёностей и крепких напитков. Аксессуары в комплект не входят.

13 150 руб.

9 850 руб.

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Автоклав Белорусский

Надёжный автоклав для консервирования. Популярен с 1995 года.

Характеристики:

  • 21 банка за 1 час - консервировать стало ещё проще!
  • Толщина стенок - 5мм, крышки - 10мм
  • Качество по ГОСТ. 3х этапная проверка ОТК

Свои консервы - без химии. Белорусский автоклав приготовит их за вас.

7 610 руб.

6 490 руб.

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