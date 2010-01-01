Пресс Сок
Проверенная рабочая модель с рычажным домкратом. Усилие - 2 т.
Характеристики:
- Скорость отжима - до 30 л/час
- Бункер из пищевой нержавеющей стали
- Объем 6, 10 и 15 л
100% холодный отжим - витамины сохраняются, сок не окисляется.
13 500 руб.
9 990 руб.
Пресс Бутылочный
Мощный пресс с гидравлическим бутылочным домкратом. Усилие - 5 т.
Характеристики:
- Скорость отжима - до 80 л/час
- Пищевая нержавеющая сталь AISI 304
- Объем 10 и 20 л
Для садоводов, дачников и виноделов. Банка 3 л - за 4 мин!
15 000 руб.
13 850 руб.
Гидропресс
Премиальная линейка прессов. Суммарное давление 15 т - отжим без потерь, мезга сухая с первого раз.
Характеристики:
- Максимальная скорость отжима - 120 л/час
- Спускной клапан 2 атм - безопасность и контроль
- Объем 35 и 70 л
Гидропресс избавит вас от работы. Вода давит сок, а вы - отдыхаете!
38 990 руб.
41 990 руб.
Трубогиб Удачный
Универсальная линейка трубогибов. Гладкий прокат без смещения и заломов.
Характеристики:
- Корпус из железа толщиной 6 мм
- Закалённые током валы и звездочки цепи
- Сгибаемость профиля до 60x40x3
- Сгибаемость круглой трубы ⌀48 мм
- Цепная прокатка — вдвое быстрее
Книга с чертежами и инструкциями - в подарок.
10 700 руб.
6 990 руб.
Автоклав Булат
Универсальный автоклав с зажимами от срыва крышек. Не требует преднакачки. Для готовки впрок и на каждый день.
Характеристики:
- Корпус из медицинской сталь AISI 304
- Прочность бака — 3 атмосферы
- 2 способа готовки: на воде и на пару
- 2 режима работы: на плите и от сети
- В комплекте — зажимы от срыва крышек
Автоклав совместим с набором для копчения и насадкой-дистиллятором, поэтому подходит для готовки копчёностей и крепких напитков. Аксессуары в комплект не входят.
13 150 руб.
9 850 руб.
Автоклав Белорусский
Надёжный автоклав для консервирования. Популярен с 1995 года.
Характеристики:
- 21 банка за 1 час - консервировать стало ещё проще!
- Толщина стенок - 5мм, крышки - 10мм
- Качество по ГОСТ. 3х этапная проверка ОТК
Свои консервы - без химии. Белорусский автоклав приготовит их за вас.
7 610 руб.
6 490 руб.